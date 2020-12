De Luca: “La Campania resta zona arancione dal 20 al 23 dicembre“ (Di sabato 19 dicembre 2020) COVID-19, LA Campania RIMANE COM’E’: SI CONFERMANO LE LIMITAZIONI DELLA “zona arancione” L’Unità di Crisi, riunita questa mattina, conferma per la Campania le limitazioni già in vigore con la “zona arancione”. Nell’ordinanza in preparazione, e che sarà firmata entro oggi dal Presidente Vincenzo De Luca, saranno previste le seguenti misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Per le attività di ristorazione sono previsti i ristori stabiliti a livello nazionale. Con efficacia dal 20 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020: Confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali – ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. “zona ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 dicembre 2020) COVID-19, LARIMANE COM’E’: SI CONFERMANO LE LIMITAZIONI DELLA “” L’Unità di Crisi, riunita questa mattina, conferma per lale limitazioni già in vigore con la “”. Nell’ordinanza in preparazione, e che sarà firmata entro oggi dal Presidente Vincenzo De, saranno previste le seguenti misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Per le attività di ristorazione sono previsti i ristori stabiliti a livello nazionale. Con efficacia dal 202020 e fino al 232020: Confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali – ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 32020 (cd. “...

