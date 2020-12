De Luca conferma zona arancione: da domani cosa si può fare e cosa no (Di sabato 19 dicembre 2020) domani la Campania non si sveglierà in zona gialla. Per effetto di un’ordinanza firmata dal governatore campano Vincenzo De Luca nel primo pomeriggio di oggi, 19 dicembre, la regione resterà in zona arancione dal 20 dicembre fino al 23 dicembre. Dopo il mancato rinnovo dell’ordinanza del ministro Speranza che aveva classificato la Campania in zona L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 19 dicembre 2020)la Campania non si sveglierà ingialla. Per effetto di un’ordinanza firmata dal governatore campano Vincenzo Denel primo pomeriggio di oggi, 19 dicembre, la regione resterà indal 20 dicembre fino al 23 dicembre. Dopo il mancato rinnovo dell’ordinanza del ministro Speranza che aveva classificato la Campania inL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

