Damiano analizza i dati | ' Rispetto ad aprile +30% di decessi | paghiamo l' effetto Billionaire'

Damiano__89 : Uno che analizza le cose con RAZIONALITÀ, e OBIETTIVITÀ. Piuttosto che seguire tanti COGLIONI (non faccio nomi ma l… -

Ultime Notizie dalla rete : Damiano analizza

pianetaserieb.it

Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e presidente di Lavoro&Welfare, ha parlato dei dati elaborati dal centro studi sui decessi causati dal Coronavirus. "Oggi abbiamo 553 vittime a causa del Covid, ...Stasera in tv 18 dicembre 2020. I programmi in onda sulle reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare. Torna The Voice Senior ...