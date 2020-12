D’Alema sferza il Pd | «Era nato per prendere il 50% Non rappresenta neanche tutta la sinistra»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 19 dicembre 2020) La classe non è acqua eè sempre. Gli anni passano ma resta sempre quella di Baffino la testa strategica dellaex-post e neocomunista italiana. Non sarà certo il profumo del Colle ad averlo fatto uscire dal riserbo che da tempo si è imposto, ma è indubbio che se lui c’è è segno che le grandi manovre stanno iniziando. Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera gli indizi in tal senso abbondano. A cominciare dalla critica a «molti politici (Renzi) dei giorni nostri», al cui confronto – assicura – «perfino Berlusconi appare uno statista». L’agrodolce è d’obbligo quando si lanciano esche in Parlamento. E la migliore delle parole è quella che può essere letta in un senso e nel suo esatto contrario.: «Occorre un partito nuovo» E così anche il governo Conte ha, per ...