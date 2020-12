Da 'Temptation Island' al 'GF Vip': Carlotta Dell'Isola arriva nella Casa: 'Porto la normalità' (Di sabato 19 dicembre 2020) Ha conquistato il pubblico di 'Tempation Island' e ora è pronta a prendersi anche quello Della Casa del 'Grande Fratello Vip'. Carlotta Dell'Isola ha varcato la porta rossa di Cinecittà e ha già ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 dicembre 2020) Ha conquistato il pubblico di 'Tempation' e ora è pronta a prendersi anche quellodel 'Grande Fratello Vip'.ha varcato la porta rossa di Cinecittà e ha già ...

emipalumboo : La faccia di Tommaso quando sente che Carlotta è diventata famosa da poco per Temptation Island ?? #gfvip #oppiners… - marry_me_chuck : RT @Scorpioneee96: Ma io Zenga lo ricordo solo perché a Temptation Island al falò la fidanzata dell'epoca sbagliò il giorno del suo complea… - topazofblossom : RT @Scorpioneee96: Ma io Zenga lo ricordo solo perché a Temptation Island al falò la fidanzata dell'epoca sbagliò il giorno del suo complea… - Lys1494 : Invece di aggiungere tutti sti Signor Nessuno pescati da Temptation Island o da preistoriche edizioni del Grande Fr… - IlCavdelTrash : @Ve05251 Non credo, secondo me è proprio provolone di natura. D'altronde ha fatto il tentatore a Temptation Island. -