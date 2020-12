Da oggi ci si può registrare sul sito del ministero per l'iscrizione a scuola (Di sabato 19 dicembre 2020) AGI - online la pagina www.istruzione.it/iscrizionionline sulla quale, dalle ore 9.00 di oggi è possibile registrarsi. Le iscrizioni online riguardano le alunne e gli alunni e le studentesse e gli studenti delle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado e i Centri di formazione professionale regionali che hanno aderito. Potranno essere effettuate dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021. È quanto rende noto un comunicato del ministero. Chi è in possesso di un'identità digitale (Spid) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. Per tutti gli altri sarà possibile registrarsi da oggi e per tutta la durata del periodo delle iscrizioni. Inoltre, sulla pagina dedicata www.istruzione.it/iscrizionionline e sul canale ... Leggi su agi (Di sabato 19 dicembre 2020) AGI - online la pagina www.istruzione.it/iscrizionionline sulla quale, dalle ore 9.00 diè possibile registrarsi. Le iscrizioni online riguardano le alunne e gli alunni e le studentesse e gli studenti delle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado e i Centri di formazione professionale regionali che hanno aderito. Potranno essere effettuate dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021. È quanto rende noto un comunicato del. Chi è in possesso di un'identità digitale (Spid) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. Per tutti gli altri sarà possibile registrarsi dae per tutta la durata del periodo delle iscrizioni. Inoltre, sulla pagina dedicata www.istruzione.it/iscrizionionline e sul canale ...

