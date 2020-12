Da Milano a Roma folla nelle vie dello shopping prima del lockdown di Natale (Di sabato 19 dicembre 2020) La corsa all'ultimo weekend di shopping prima della zona rossa di Natale ha portato assembramenti un po' in tutte le città italiane, le stesse scene che avevano spaventato esperti e governo nel fine ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 dicembre 2020) La corsa all'ultimo weekend didella zona rossa diha portato assembramenti un po' in tutte le città italiane, le stesse scene che avevano spaventato esperti e governo nel fine ...

CarloCalenda : Ringrazio ?@BeppeSala? per le parole di stima che ricambio. Speriamo di poter lavorare presto insieme. Non ho mai c… - HuffPostItalia : Folla per spritz e regali a Roma e Milano - matteosalvinimi : Mentre a Roma vogliono cancellare i Decreti sicurezza, a Milano sfrattano le Forze dell’Ordine dalle case popolari.… - l_direnzo : @bloody_ale 25% Milano 25% Trento 25% Roma 25% Teramo - infoitinterno : Folla per spritz e regali a Roma e Milano -