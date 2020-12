Da Megan Fox e Machine Gun Kelly a Rihanna e Asap Rocky: le nuove coppie del 2020 (Di sabato 19 dicembre 2020) La distanza sociale 2020 non ha fermato lo sbocciare di nuovi amori e batticuori. Vedi la pulp singer Lana del Rey che ha conosciuto il fidanzato Clayton Johnson su un sito di incontri, in pieno lockdown. Rihanna e il rapper Asap Rocky si sono scoperti innamorati dopo una lunga amicizia. Tra le coppie rivelazione dell’anno al capolinea, Ben Affleck e Ana de Armas incontrati sul set del thriller Deep Water. L’ex di Jennifer Garner e la «bond girl» di origini cubane, insieme, vanno a gonfie più che mai. Come fanno, del resto, anche Katie Holmes e lo chef Emilio Vitolo in love come due teenager. Leggi su vanityfair (Di sabato 19 dicembre 2020) La distanza sociale 2020 non ha fermato lo sbocciare di nuovi amori e batticuori. Vedi la pulp singer Lana del Rey che ha conosciuto il fidanzato Clayton Johnson su un sito di incontri, in pieno lockdown. Rihanna e il rapper Asap Rocky si sono scoperti innamorati dopo una lunga amicizia. Tra le coppie rivelazione dell’anno al capolinea, Ben Affleck e Ana de Armas incontrati sul set del thriller Deep Water. L’ex di Jennifer Garner e la «bond girl» di origini cubane, insieme, vanno a gonfie più che mai. Come fanno, del resto, anche Katie Holmes e lo chef Emilio Vitolo in love come due teenager.

lorycucci95 : RT @atLaura__: Zelletta che alla fine del balletto ripete scioccato 'in questa immagine Rosalinda sembra Megan Fox' ???????????? #GFVIP - pulcinosperduto : RT @Tvd49507036: Tommaso e Andrea non sono gli unici a pensare che Rosalinda somiglia a Megan Fox ?? #gfivp #rosmello #rosalinda #gfvip #GFV… - Tvd49507036 : Tommaso e Andrea non sono gli unici a pensare che Rosalinda somiglia a Megan Fox ?? #gfivp #rosmello #rosalinda… - Chiara07677762 : Raga sembra MEGAN FOX?? Dayane è tutta tua?? - ciao1414 : RT @tottiseyes_: “In questa immagine Rosalinda sembra Megan Fox” MA CROCCANTINO ???????????????????????? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Megan Fox Megan Fox: il divorzio da Brian Austin Green è ufficiale Grazia Da Megan Fox e Machine Gun Kelly a Rihanna e Asap Rocky: le nuove coppie del 2020

Da Ben Affleck che torna a sorridere al fianco della «bond girl» Ana de Armas a Kaia Gerber e Jacob Elordi belli da togliere il fiato, dalla coppia sexy Megan Fox e Machine Gun Kelly fino a Rihanna e ...

Megan Fox e Brain Austin, divorzio dopo 10 anni: guerra per i figli?

Megan Fox e Brian Austin si sono detti addio dopo 10 anni d’amore. I due attori erano rimasti in buoni rapporti per via dei tre figli. Megan Fox sui ...

Da Ben Affleck che torna a sorridere al fianco della «bond girl» Ana de Armas a Kaia Gerber e Jacob Elordi belli da togliere il fiato, dalla coppia sexy Megan Fox e Machine Gun Kelly fino a Rihanna e ...Megan Fox e Brian Austin si sono detti addio dopo 10 anni d’amore. I due attori erano rimasti in buoni rapporti per via dei tre figli. Megan Fox sui ...