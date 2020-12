Da Fauci messaggio a trumpiani e negazionisti | ' Spero che tutti gli americani facciano il vaccino'

(Di sabato 19 dicembre 2020) Un: "C'è ancora molto che non sappiamo sul coronavirus Sars-CoV-2 e su Covid-19. Tuttavia, sappiamo che questoè sicuro e può prevenire la malattia ...

Ultime Notizie dalla rete : Fauci messaggio

La Repubblica

Il virologo: "C'è ancora molto che non sappiamo sul coronavirus Sars-CoV-2 e su Covid-19. Tuttavia, sappiamo che questo vaccino è sicuro e può prevenire la malattia sintomatica e le forme gravi" ...Né Biden né Trump. L’America è in ginocchio, il vaccino è già in distribuzione, ma nessuno dei due uomini più potenti della Terra lo ha ...