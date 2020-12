Da aprile in Italia nessun caso di morbillo e rosolia (Di sabato 19 dicembre 2020) Da aprile ad oggi in Italia nessun caso di morbillo e rosolia: l’Istituto superiore di Sanità ha reso noto di non aver ricevuto segnalazioni su queste malattie esantematiche Da aprile 2020 in Italia non sono stati segnalati casi di morbillo e rosolia. È quanto emerge dal bollettino di sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità. Scorrendo i dati,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 19 dicembre 2020) Daad oggi indi: l’Istituto superiore di Sanità ha reso noto di non aver ricevuto segnalazioni su queste malattie esantematiche Da2020 innon sono stati segnalati casi di. È quanto emerge dal bollettino di sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità. Scorrendo i dati,… L'articolo Corriere Nazionale.

Da aprile ad oggi in Italia nessun caso di morbillo e rosolia: l’Istituto superiore di Sanità ha reso noto di non aver ricevuto segnalazioni su queste malattie esantematiche Da aprile 2020 in Italia ...

Commercialisti, elezioni sospese per garantire la parità di genere

La decisione di Palazzo Spada porterà a uno spostamento delle date di molti mesi, con conseguente slittamento anche delle elezioni del Consiglio nazionale fissate per il 13 aprile. E' lo stesso Consig ...

La decisione di Palazzo Spada porterà a uno spostamento delle date di molti mesi, con conseguente slittamento anche delle elezioni del Consiglio nazionale fissate per il 13 aprile.