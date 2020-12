Cuzzupi (UGL Scuola): “La scuola è viva per l’enorme attività dei lavoratori, non certo per Azzolina, sempre più lontana dalla realtà” (Di sabato 19 dicembre 2020) Venerdì 18 dicembre è il previsto incontro-videoconferenza tra la Segreteria Nazionale della Federazione UGL scuola e il proprio gruppo Dirigente di ogni Regione italiana. Un’occasione che ha consentito l’analisi della situazione del comparto rapportato alle varie realtà territoriali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 19 dicembre 2020) Venerdì 18 dicembre è il previsto incontro-videoconferenza tra la Segreteria Nazionale della Federazione UGLe il proprio gruppo Dirigente di ogni Regione italiana. Un’occasione che ha consentito l’analisi della situazione del comparto rapportato alle varieterritoriali. L'articolo .

orizzontescuola : Cuzzupi (UGL Scuola): “La scuola è viva per l’enorme attività dei lavoratori, non certo per Azzolina, sempre più lo… - AgenziaASI : 2° Meeting UGL Scuola. Cuzzupi: dal territorio conferme e proposte - UGLConf : Scuola, Ornella Cuzzupi @UglScuola :'Personale scolastico prigionierodell’inettitudine' @TelemiaLaTv - AgenziaASI : Cuzzupi (UGL Scuola): personale scolastico prigioniero dell’inettitudine - TelemiaLaTv : Cuzzupi (UGL): personale scolastico prigioniero dell’inettitudine -

Ultime Notizie dalla rete : Cuzzupi UGL Cuzzupi (UGL): personale scolastico prigioniero dell'inettitudine Telemia Scuola, Cuzzupi (Ugl): “fonte di sapere e non luogo di ansia”

Il segretario nazionale Ugl Scuola, Ornella Cuzzupi: “la scuola è un luogo sicuro, dove s’impara, si socializza, si cresce e ci si forma per affrontare il futuro” ROMA – “Occorre approfittare di ...

confusione e l’incertezza che, Come nell’intero Paese, regna anche nel comparto scuola.

Lo stesso Segretario Nazionale Cuzzupi, visibilmente soddisfatto, ha dichiarato: “Quanto evidenziato nel meeting non può che essere motivo di soddisfazione per la Segreteria Nazionale e per l’intera ...

Il segretario nazionale Ugl Scuola, Ornella Cuzzupi: “la scuola è un luogo sicuro, dove s’impara, si socializza, si cresce e ci si forma per affrontare il futuro” ROMA – “Occorre approfittare di ...Lo stesso Segretario Nazionale Cuzzupi, visibilmente soddisfatto, ha dichiarato: “Quanto evidenziato nel meeting non può che essere motivo di soddisfazione per la Segreteria Nazionale e per l’intera ...