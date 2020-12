Cuneo, blocco di cemento si stacca da un palazzo: colpita una donna, è in prognosi riservata (Di sabato 19 dicembre 2020) Cuneo, blocco di cemento si stacca da un palazzo. Un blocco di cemento e ferro dal peso di alcuni chili si è staccato questa mattina dal cornicione di un palazzo di Cuneo e ha colpito una donna che stava accompagnando a piedi la figlia a scuola. La donna è stata portata all’ospedale Santa Croce per un trauma cranico: è in prognosi riservata. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale. Un grave incidente si è consumato questa mattina, venerdì 18 dicembre, a Cuneo. Una donna di 43 anni è stata portata in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata colpita da un blocco di ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 19 dicembre 2020)disida un. Undie ferro dal peso di alcuni chili si èto questa mattina dal cornicione di undie ha colpito unache stava accompagnando a piedi la figlia a scuola. Laè stata portata all’ospedale Santa Croce per un trauma cranico: è in. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale. Un grave incidente si è consumato questa mattina, venerdì 18 dicembre, a. Unadi 43 anni è stata portata in ospedale in gravi condizioni dopo essere statada undi ...

