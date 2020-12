Crollo doloso per il Ponte Morandi. Nuova accusa dei pm ad Autostrade. Svolta dopo le indagini sulle barriere fonoassorbenti. Dagli ex vertici Aspi mancate manutenzioni e atti falsi (Di sabato 19 dicembre 2020) Quello del Morandi è stato un Crollo doloso. Ne sono convinti i pm di Genova che, indagando sulla tragedia del 14 agosto di due anni fa nel capoluogo ligure, che ha causato 43 vittime, hanno aggravato le accuse per gli ex vertici di Autostrade per l’Italia. Il quadro accusatorio è stato rivisto dalla Procura della Repubblica di Genova alla luce di quanto emerso nell’inchiesta sulle barriere fonoassorbenti considerate pericolosissime per gli utenti. In quell’indagine, culminata con gli arresti degli ex manager di Aspi, tra cui l’ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, l’ex direttore delle operazioni centrali Paolo Berti, e l’ex direttore delle manutenzioni Michele Donferri Mitelli, gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 19 dicembre 2020) Quello delè stato un. Ne sono convinti i pm di Genova che, indagando sulla tragedia del 14 agosto di due anni fa nel capoluogo ligure, che ha causato 43 vittime, hanno aggravato le accuse per gli exdiper l’Italia. Il quadrotorio è stato rivisto dalla Procura della Repubblica di Genova alla luce di quanto emerso nell’inchiestaconsiderate pericolosissime per gli utenti. In quell’indagine, culminata con gli arresti degli ex manager di, tra cui l’ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, l’ex direttore delle operazioni centrali Paolo Berti, e l’ex direttore delleMichele Donferri Mitelli, gli ...

carlaruocco1 : PONTE MORANDI report falsificati dagli ex vertici di Autostrade, la Procura di Genova ipotizza il reato di crollo d… - clikservernet : Crollo doloso per il Ponte Morandi. Nuova accusa dei pm ad Autostrade. Svolta dopo le indagini sulle barriere fonoa… - Noovyis : (Crollo doloso per il Ponte Morandi. Nuova accusa dei pm ad Autostrade. Svolta dopo le indagini sulle barriere fono… - massimoneri90 : Crollo doloso per il Ponte Morandi. Nuova accusa dei pm ad Autostrade. Svolta dopo le indagini sulle barriere fonoa… - madliber : RT @gladiatoremassi: Cari #toti #salvini #meloni mentre voi ve la ridete il reato x crollo #pontemorandi è passato a doloso grazie al #M5S.… -