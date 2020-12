Cristiano Malgioglio, dopo il Gf Vip che fine ha fatto? (Di sabato 19 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Cristiano Malgioglio, dopo il Gf vip ecco da chi si è andato; una cara amica l’ha accolto in casa sua: passerà il Natale con lei? Cristiano Malgioglio, dopo il Gf vip è andato a stare a casa di una famosa amica del mondo della tv: passerà il Natale con lei? Attorno all’uomo c’è grande preoccupazione. Leggi su youmovies (Di sabato 19 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.il Gf vip ecco da chi si è andato; una cara amica l’ha accolto in casa sua: passerà il Natale con lei?il Gf vip è andato a stare a casa di una famosa amica del mondo della tv: passerà il Natale con lei? Attorno all’uomo c’è grande preoccupazione.

GrandeFratello : Esagerato, sopra le righe, stupefacente... di base, un meme vivente. ?? Signore e signori, Cristiano Malgioglio!… - trash_italiano : #GFVIP, Cristiano Malgioglio parla dei contratti: 'tu quante puntate hai?', la regia stacca ma è bufera - yettitwo : COMUNQUE se malgioglio non fosse mai entrato pier avrebbe sempre parlato di Eli come sta facendo oggi, era solo fre… - marikaj28 : RT @peularis: Francesco Oppini, uomo etero, sta spiegando a Cristiano Malgioglio, uomo gay, che non è vero che l'amore omosessuale non dura… - Cri_Stark : Pure Malgioglio ieri,ha detto di tutto e di più a Giulia , un accanimento immotivato. E la Ruta, nomina Giulia, per… -