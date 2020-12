Cristiano Malgioglio, chi è il fidanzato turco? Spunta un video privato (Di sabato 19 dicembre 2020) Cristiano Malgioglio è davvero fidanzato? La verità Da un paio di settimane il pubblico di Canale 5 sta avendo modo di vedere Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 5. E se il cantautore catanese è all’interno dell’appartamento più spiato d’Italia, al di fuori si sta parlando molto della vita sentimentale del 70enne. Da qualche anno quest’ultimo ha dichiarato di essere fidanzato con un ragazzo turco ma nell’ultimo periodo non si possono vedere a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Ma questo giovane esiste davvero oppure no? Stando a quanto riferito dal giornalista di Libero, Francesco Fredella, il paroliere siculo non sta mentendo. Il gieffino è fidanzato con un 35enne turco: le prove Ebbene sì, ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 19 dicembre 2020)è davvero? La verità Da un paio di settimane il pubblico di Canale 5 sta avendo modo di vedereal Grande Fratello Vip 5. E se il cantautore catanese è all’interno dell’appartamento più spiato d’Italia, al di fuori si sta parlando molto della vita sentimentale del 70enne. Da qualche anno quest’ultimo ha dichiarato di esserecon un ragazzoma nell’ultimo periodo non si possono vedere a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Ma questo giovane esiste davvero oppure no? Stando a quanto riferito dal giornalista di Libero, Francesco Fredella, il paroliere siculo non sta mentendo. Il gieffino ècon un 35enne: le prove Ebbene sì, ...

trash_italiano : #GFVIP, Cristiano Malgioglio parla dei contratti: 'tu quante puntate hai?', la regia stacca ma è bufera - GrandeFratello : Esagerato, sopra le righe, stupefacente... di base, un meme vivente. ?? Signore e signori, Cristiano Malgioglio!… - escapewjthniall : RT @_vitroia_: La cultura che manca a Giulia, si può recuperare, la povertà d'animo che manca a Cristiano Malgioglio non si recupera più al… - Ilarial22 : RT @__flors: Comunque sappiate che se la maggior parte delle ragazze di questo mondo e non, come Giulia, sono così imparanoiate, demoralizz… - ___pio : Oggi buongiorno solo a cristiano malgioglio -