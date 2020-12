Cresce l' indice di trasmissibilità | 674 vittime Lazio | Liguria e Veneto Regioni ad alto rischio

(Di sabato 19 dicembre 2020) Ladel virus in Italia è passata dallo 0,82 allo 0.86. Per gli esperti è il primo indicatore ad aumentare. Poi arriva la risalita dei contagi, poi quello dei ricoveri e alla fine ...

Pino__Merola : Covid, report Iss: cresce l’indice Rt. Brusaferro: “Dato preoccupante” - tvbusiness24 : #Eurozona, l’economia migliora. L'indice #Pmi cresce a dicembre più del previsto. Migliora anche la fiducia delle i… - FScalmati : RT @galatacla: ISTAT 2019 Cresce l'indice di vecchiaia tra la popolazione di 65anni e più e quella con - di 15anni: era del 33,5% nel 1951… - BergamoeC : RT @galatacla: ISTAT 2019 Cresce l'indice di vecchiaia tra la popolazione di 65anni e più e quella con - di 15anni: era del 33,5% nel 1951… - PressGiochi : Svezia. Cresce l'indice di soddisfazione per il settore del gioco d'azzardo: -

Ultime Notizie dalla rete : Cresce indice

Ats Insubria: la dinamica dell’epidemia non consente di abbassare la guardia. E dal summit coi sindacati emergono gli aumenti delle rette nelle case di riposo ...cresciuta in maniera preoccupante. Don Marco ha scelto di incontrarsi alla mensa di San Lorenzo in via Imbriani e indica una sedia vuota al centro della grande tavola coperta da una tovaglia natalizia ...