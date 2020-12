Covid, una famiglia sterminata dal virus (Di sabato 19 dicembre 2020) È successo a Campli, in provincia di Teramo: un intero nucleo familiare ha contratto il virus e perso la sua battaglia. Il padre è venuto a mancare l’8 dicembre, si chiamava Giovanni Malaspina, e aveva 82 anni, ex direttore dell’Ufficio Registro. Poi il 13 dicembre è deceduta la moglie, Italia Di Pietro, 79 anni, ex impiegata delle Poste. Infine ieri mattina, nel reparto di terapia intensiva per malati Covid all’ospedale Mazzini di Teramo, non ce l’ha fatta neppure il figlio Tiberio, di soli 56 anni, dipendente dell’Agenzia delle Entrate. Teramo è scossa ed incredula. La famiglia era ben conosciuta e ben voluta dagli abitanti della zona. “Una storia straziante quella di questa famiglia che ha vissuto la perdita di padre, madre e figlio nel giro di pochi giorni” dice il sindaco di Campli Federico Agostinelli, “il ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 19 dicembre 2020) È successo a Campli, in provincia di Teramo: un intero nucleo familiare ha contratto ile perso la sua battaglia. Il padre è venuto a mancare l’8 dicembre, si chiamava Giovanni Malaspina, e aveva 82 anni, ex direttore dell’Ufficio Registro. Poi il 13 dicembre è deceduta la moglie, Italia Di Pietro, 79 anni, ex impiegata delle Poste. Infine ieri mattina, nel reparto di terapia intensiva per malatiall’ospedale Mazzini di Teramo, non ce l’ha fatta neppure il figlio Tiberio, di soli 56 anni, dipendente dell’Agenzia delle Entrate. Teramo è scossa ed incredula. Laera ben conosciuta e ben voluta dagli abitanti della zona. “Una storia straziante quella di questache ha vissuto la perdita di padre, madre e figlio nel giro di pochi giorni” dice il sindaco di Campli Federico Agostinelli, “il ...

