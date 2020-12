Covid, “troppi morti a Milano”: chiude il forno crematorio (Di sabato 19 dicembre 2020) troppi morti per Covid, il forno crematorio di Milano chiude A partire dal 19 dicembre e fino al 3 gennaio 2021 il forno crematorio di Milano, presso il cimitero di Lambrate, sarà chiuso: a deciderlo è stato il comune con un’ordinanza urgente pubblicata il venerdì mattina. Di conseguenza, non saranno autorizzati nuovi ingressi, così da permettere lo svolgimento dei servizi di cremazione già programmati. Il forno crematorio è stato chiuso a causa dell’elevato numero di richieste per i decessi causati dal Covid. Nella nota si legge: “La seconda ondata pandemica ha determinato un incremento della mortalità a Milano e, come conseguenza necessaria, la ... Leggi su tpi (Di sabato 19 dicembre 2020)per, ildiA partire dal 19 dicembre e fino al 3 gennaio 2021 ildi, presso il cimitero di Lambrate, sarà chiuso: a deciderlo è stato il comune con un’ordinanza urgente pubblicata il venerdì mattina. Di conseguenza, non saranno autorizzati nuovi ingressi, così da permettere lo svolgimento dei servizi di cremazione già programmati. Ilè stato chiuso a causa dell’elevato numero di richieste per i decessi causati dal. Nella nota si legge: “La seconda ondata pandemica ha determinato un incremento della mortalità ae, come conseguenza necessaria, la ...

LegaSalvini : #CASELLATI: 'TROPPI ERRORI, INCOMPRENSIBILE #NATALE ANCORA SENZA REGOLE' - La7tv : #ottoemezzo Il consigliere del Ministro #Speranza, @WRicciardi, spiega come la curva del contagio si sia appiattita… - fanpage : Il mea culpa del Re di Svezia. - stregastregonza : “Covid, l’Italia è il paese con la percentuale più alta di vittime al mondo” - AntonellaStara4 : RT @Cartabellotta: Riconoscere gli errori è una virtù in via di estinzione per i politici, ma in #Svezia, il re ammette: 'Abbiamo fallito,… -