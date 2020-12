Covid, shopping e assembramenti in tutta Italia. Da Milano a Roma caccia al regalo (Di sabato 19 dicembre 2020) La vie dello shopping affollate, con assembramenti in tutta Italia prima dell'entrata in zona rossa natalizia, annunciata ieri dal premier Conte . Il timore del contagio non ha fatto i conti con la ... Leggi su quotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) La vie delloaffollate, coninprima dell'entrata in zona rossa natalizia, annunciata ieri dal premier Conte . Il timore del contagio non ha fatto i conti con la ...

TizianaFerrario : Immagini dello shopping di oggi nelle città. Mi intristisco.Leggo le misure drastiche della Merkel autorevole lead… - HuffPostItalia : Shopping selvaggio malgrado il Covid: stesse immagini da Bologna a Napoli - chetempochefa : 'Perché possiamo fare shopping e non possiamo cenare a Natale insieme? Come funziona il contagio con il covid?' C… - infoitinterno : Covid, a Milano folla nelle vie dello shopping. E c'è chi non rinuncia all'aperitivo - Yoda15271485 : #FVG, #Udine, troppa gente in strada, poche borse in mano, sembra più uno STRUSCIO che uno shopping. Molti i giovan… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid shopping Covid, a Milano folla nelle vie dello shopping. E c'è chi non rinuncia all'aperitivo IL GIORNO E' Natale per tutti, poliziotti portano doni e sorrisi ai bambini delle comunità

29Claudia e il ritorno a Palermo per Natale:”Controlli Covid a discrezione” 19:28Aperitivo nel salotto di casa con la box gourmet del San Daniele DOP 19:28Beni culturali, recuperata nel mare di ...

Macerata si gode l'ultimo weekend 'giallo' prima del Natale tra shopping e controlli (FOTO)

Vie piene di ragazzi e famiglie a passeggio, negozi intentei a servire i clienti ma anche assidui controlli delle Forze dell'Ordine. E' ...

29Claudia e il ritorno a Palermo per Natale:”Controlli Covid a discrezione” 19:28Aperitivo nel salotto di casa con la box gourmet del San Daniele DOP 19:28Beni culturali, recuperata nel mare di ...Vie piene di ragazzi e famiglie a passeggio, negozi intentei a servire i clienti ma anche assidui controlli delle Forze dell'Ordine. E' ...