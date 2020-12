Covid, scatta il lockdown anche in Scozia e Galles (Di sabato 19 dicembre 2020) Revocato anche in Scozia l'allentamento delle misure contro il coronavirus che erano state introdotte per il periodo delle feste, ad eccezione che per il giorno di Natale. Lo ha annunciato in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 dicembre 2020) Revocatoinl'allentamento delle misure contro il coronavirus che erano state introdotte per il periodo delle feste, ad eccezione che per il giorno di Natale. Lo ha annunciato in ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid scatta Covid: Australia, focolaio a Sydney, scatta il lockdown - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid: 16.308 positivi, 553 vittime

Sono 16.308 i positivi al tampone per il coronavirus in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 553. Venerdì i positivi erano stati 17.992, i morti 674. In totale i casi da ...

Coronavirus, il bollettino in Italia: oggi i casi positivi sono 16.308

