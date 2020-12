Covid, Rezza: “Vengono chiesti sacrifici anche per riuscire a riaprire le scuole a gennaio. Mantenere comportamenti prudenti nelle feste” (Di sabato 19 dicembre 2020) “L’obiettivo è riaprire le scuole in presenza. Si sono chiesti sacrifici per questo, ma si dovrà poi valutare la situazione epidemiologica anche a livello locale”. Lo ha sottolineato Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale settimanale, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla possibilità di tornare a scuola in presenza a gennaio. “Tenere comportamenti prudenti nel periodo festivo servirà per creare le condizioni epidemiologiche per la riapertura su tutto o gran parte del territorio nazionale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) “L’obiettivo èlein presenza. Si sonoper questo, ma si dovrà poi valutare la situazione epidemiologicaa livello locale”. Lo ha sottolineato Gianni, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale settimanale, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla possibilità di tornare a scuola in presenza a. “Tenerenel periodo festivo servirà per creare le condizioni epidemiologiche per la riapertura su tutto o gran parte del territorio nazionale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

