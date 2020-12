Covid, rapporto positivi/tamponi scende al 9,2%. I DATI (Di sabato 19 dicembre 2020) Il bollettino del ministero della Salute del 19 dicembre riporta 16.308 nuovi contagi a fronte di 176.185 test giornalieri analizzati. Si registrano 553 vittime in 24 ore. La percentuale dei posti letto Covid occupati (escluse le terapie intensive) scende di nuovo sotto la soglia d’allerta del 40%: è al 39% Leggi su tg24.sky (Di sabato 19 dicembre 2020) Il bollettino del ministero della Salute del 19 dicembre riporta 16.308 nuovi contagi a fronte di 176.185 test giornalieri analizzati. Si registrano 553 vittime in 24 ore. La percentuale dei posti lettooccupati (escluse le terapie intensive)di nuovo sotto la soglia d’allerta del 40%: è al 39%

Tg3web : Un rapporto di Amnesty International denuncia la violazione dei diritti umani nelle Rsa in Italia durante l'emergen… - Adnkronos : #Covid, #Report: 'Dg #Oms fu informato su censura rapporto' - matteorenzi : Col numero più alto di morti da #Covid in UE non va tutto bene. Nonostante dedizione e qualità del personale medico… - Rossana86448038 : RT @Rossana86448038: Rapporto Oms scomparso, troppi misteri e segreti. Il governo occulta la verità - CiaoGrosso : RT @Gianmar26145917: Johns Hopkins University: #Italia prima al mondo per morti #COVID ogni 100.000 abitanti, terza per rapporto tra casi c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid rapporto Covid, rapporto Iss: Rt nazionale torna a salire. Sopra 1 in Molise, Veneto e Lombardia. Solo 5 regioni a rischio basso Il Messaggero Covid in Italia, dati ultime 24 ore: la Puglia è tra le 5 regioni con il maggior numero di positivi

Sono 16.308 i positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia su 176.185 tamponi processati, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 553. Il tasso di positività – quindi il ...

Anziani vittime del Covid: l’allarme per case di riposo e Rsa, le proposte e l’appello Amnesty

SICILIA – Gli anziani sono senza dubbio il gruppo che ha pagato maggiormente a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia e nel resto d’Europa. Nel giro di pochi mesi, migliaia e migliaia di persone ...

Sono 16.308 i positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia su 176.185 tamponi processati, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 553. Il tasso di positività – quindi il ...SICILIA – Gli anziani sono senza dubbio il gruppo che ha pagato maggiormente a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia e nel resto d’Europa. Nel giro di pochi mesi, migliaia e migliaia di persone ...