Covid, nuovo ceppo nel Regno Unito. Johnson convoca riunione d’emergenza (Di sabato 19 dicembre 2020) nuovo ceppo Covid nel Regno Unito, Johnson convoca riunione d’emergenza Il primo ministro britannico, Boris Johnson, sta tenendo una riunione d’emergenza con il suo gabinetto sullo sfondo dei rinnovati allarmi per la variante di Covid-19, rilevato di recente nel Sud-Est del’Inghilterra e che, secondo le autorità sanitarie nazionali, “può diffondersi più rapidamente” della precedente. Come ha riferito Downing Street, dopo la riunione il premier terrà una conferenza stampa alle 16 ora di Londra (le 17 in Italia); con lui, ci saranno anche il direttore medico del governo, Chris Whitty, e il consigliere scientifico capo, Patrick Vallance. Il ... Leggi su tpi (Di sabato 19 dicembre 2020)nelIl primo ministro britannico, Boris, sta tenendo unacon il suo gabinetto sullo sfondo dei rinnovati allarmi per la variante di-19, rilevato di recente nel Sud-Est del’Inghilterra e che, secondo le autorità sanitarie nazionali, “può diffondersi più rapidamente” della precedente. Come ha riferito Downing Street, dopo lail premier terrà una conferenza stampa alle 16 ora di Londra (le 17 in Italia); con lui, ci saranno anche il direttore medico del governo, Chris Whitty, e il consigliere scientifico capo, Patrick Vallance. Il ...

Dato che chi è costretto in casa (come gli asintomatici) si aspetta risposte tempestive, si attacca subito al telefono quando si accorge che le tanto attese telefonate del Dipartimento non arrivano. N ...

Coronavirus in Toscana: 540 nuovi casi e 25 decessi

I ricoverati sono 1.187 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 189 in terapia intensiva (2 in meno) Sono 540 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 115.300 unità. I ...

