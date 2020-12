Covid, nuova ordinanza della Regione: la Campania resta arancione, stop agli alcolici dalle 11 (Di sabato 19 dicembre 2020) La Campania rimane così com’è, si confermano le limitazioni previste dalla zona arancione. Firmata la nuova ordinanza della Regione anticipata in mattinata dal presidente Vincenzo De Luca. Un successivo comunicato chiarisce: “Saranno previste misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Scatterà il divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione, dalle ore 11 del mattino, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche. Con efficacia dal 20 al 23 dicembre in Campania: 1. Confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali – ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. “zona arancione”) – nonché regionali ... Leggi su ildenaro (Di sabato 19 dicembre 2020) Larimane così com’è, si confermano le limitazioni previste dalla zona. Firmata laanticipata in mattinata dal presidente Vincenzo De Luca. Un successivo comunicato chiarisce: “Saranno previste misure di prevenzione e contenimento del contagio da-19. Scatterà il divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione,ore 11 del mattino, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche. Con efficacia dal 20 al 23 dicembre in: 1. Confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali – ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. “zona”) – nonché regionali ...

L'Hofbraeu, il più grande ristorante di Berlino, chiuso a causa delle restrizioni covid ha rivoluzionato la sua attività per aiutare i senzatetto, sostenuto ...

Campania zona arancione, a Napoli ristoranti del Lungomare in rivolta contro De Luca

A Napoli blocco stradale a Napoli dei ristoratori del Lungomare Caracciolo in protesta contro la permanenza della Regione in fascia arancione, dopo l'ordinanza del presidente Vincenzo De Luca.

