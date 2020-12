Covid, non solo Pzifer: negli Usa ottiene l’ok anche il vaccino di Moderna (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVia libera della Food and Drug Administration (Fda) americana al vaccino di Moderna contro il Covid-19. l’ok della Fda vuol dire che il vaccino può essere distribuito negli Stati Uniti a chi ha oltre 18 anni, si legge nella nota dell’ente governativo. “Con l’approvazione di due vaccini, la Fda ha compiuto un altro passo cruciale nella lotta alla pandemia globale“, afferma il commissario Stephen Hahn. “Tramite il processo di revisione trasparente e scientifico, due vaccini sono stati approvati in modo veloce nel rispetto di standard di sicurezza rigorosi“, aggiunge (ansa). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVia libera della Food and Drug Administration (Fda) americana aldicontro il-19.della Fda vuol dire che ilpuò essere distribuitoStati Uniti a chi ha oltre 18 anni, si legge nella nota dell’ente governativo. “Con l’approvazione di due vaccini, la Fda ha compiuto un altro passo cruciale nella lotta alla pandemia globale“, afferma il commissario Stephen Hahn. “Tramite il processo di revisione trasparente e scientifico, due vaccini sono stati approvati in modo veloce nel rispetto di standard di sicurezza rigorosi“, aggiunge (ansa). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid non La mappa dell'orrore dell'Oim: il Covid non ferma i migranti Il Manifesto Covid19, 16 positivi in ospedale Caltanissetta, nuovi focolai in Sicilia

Si tratta di dieci pazienti, un medico, quattro infermieri e un Oss del nel reparto di Medicina Interna dell'ospedale Sant'Elia ...

Guariti nel Grottaccia Ma non possono giocare

Dopo settimane di inattività dovute ai contagi nel team, il Grottaccia nei giorni scorsi ha ripreso ad allenarsi. In un periodo stressante, col rischio di diventare zona rossa sotto le festività e nel ...

