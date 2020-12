Covid, Miozzo: “Decisive le prossime settimane, siamo preoccupati” (Di domenica 20 dicembre 2020) Il coordinatore del Cts Miozzo si è detto preoccupato per la situazione ed ha rivelato che le prossime settimane saranno Decisive. Circa 24 ore fa Giuseppe Conte ha ufficializzato le misure restrittive per il periodo di Natale. Rispetto a quanto precedentemente previsto, saranno giorni rossi anche quelli successivi a Santo Stefano e Capodanno. In totale L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 20 dicembre 2020) Il coordinatore del Ctssi è detto preoccupato per la situazione ed ha rivelato che lesaranno. Circa 24 ore fa Giuseppe Conte ha ufficializzato le misure restrittive per il periodo di Natale. Rispetto a quanto precedentemente previsto, saranno giorni rossi anche quelli successivi a Santo Stefano e Capodanno. In totale L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Il coordinatore del Cts Miozzo si è detto preoccupato per la situazione ed ha rivelato che le prossime settimane saranno decisive. Circa 24 ore fa Giuseppe Conte ha ufficializzato le misure ...

Decreto Natale, sì alle seconde case: ma dai pranzi ai nonni i divieti sono aggirabili

Fatta la legge trovato l’inganno. Non stupisce davvero più nessuno ma anche dopo l’ultimo decreto ad impazzare è il toto-falla. Ovvero la ricerca delle zone grigie ...

