Covid, l'Italia è il paese con la mortalità più alta al mondo rispetto agli abitanti

mortalità da Covid: Italia prima al mondo. Lo studio della Johns Hopkins University

l'Italia è il paese al mondo con la più alta mortalità da Coronavirus in relazione al numero di abitanti. Il dato emerge da uno studio della Johns Hopkins University, che monitora costantemente l'andamento della pandemia. Con 111,23 decessi ogni 100mila abitanti, l'Italia nella classifica dei 20 Paesi più colpiti dal Covid-19 precede la Spagna (104,39), il Regno Unito (99,49) e gli Stati Uniti (94,97).

Numero di morti per contagiati: Italia terza

Quanto al numero di morti in relazione al totale dei contagiati, l'Italia risulta invece terza, con una percentuale del del 3,5%.

