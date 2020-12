Covid Liguria, 271 nuovi casi. Cala il rapporto tra tamponi e positivi (Di sabato 19 dicembre 2020) Sono 271 i nuovi casi di positività al Covid in Liguria, registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 4041 tamponi molecolari. Il rapporto tra tamponi e positivi è del 6,7% , in calo, rispetto al 7,61% ... Leggi su lanazione (Di sabato 19 dicembre 2020) Sono 271 idità alin, registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 4041molecolari. Iltraè del 6,7% , in calo, rispetto al 7,61% ...

infoitinterno : Covid Liguria, 271 nuovi casi. Cala il rapporto tra tamponi e positivi - FranceskoNew : RT @Miti_Vigliero: Procura Savona indaga su mascherine che Miur ha mandato nelle scuole Per presunta frode: genitori lamentano odore e irr… - Nogrillo1 : @GiovanniToti 1765 + 12 = 1777 il numero dei morti di covid in liguria dall'inizio della pandemia. - StefaniaFalone : RT @Miti_Vigliero: Procura Savona indaga su mascherine che Miur ha mandato nelle scuole Per presunta frode: genitori lamentano odore e irr… - PatriziaOrlan11 : RT @Miti_Vigliero: Procura Savona indaga su mascherine che Miur ha mandato nelle scuole Per presunta frode: genitori lamentano odore e irr… -