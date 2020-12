Covid, la proiezione di Natale fa paura: verso quota 70mila morti. Oggi altre 553 vittime e 16.308 positivi (Di sabato 19 dicembre 2020) Sono 16.308 i positivi al tampone per il Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I decessi sono 553. Venerdì i positivi erano stati 17.992, i decessi 674. In totale i casi dall’inizio della pandemia in Italia sono 1.938.083. I morti sono 68.447. Gli attualmente positivi sono 620.166 (-7.632) , i guariti e dimessi 1.249.470 (+23.384). In isolamento domiciliare ci sono 592.018 persone (-7.192). Sono 176.185 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in leggero calo rispetto a ieri, quando erano stati 179.800. Il tasso di positività (rapporto positivi-test, compresi quelli ripetuti e di controllo) è del 9,2%, in flessione rispetto al 10% di ieri (-0,8%). Calano di 35 unità – nel saldo giornaliero tra ingressi e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 dicembre 2020) Sono 16.308 ial tampone per ilnelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I decessi sono 553. Venerdì ierano stati 17.992, i decessi 674. In totale i casi dall’inizio della pandemia in Italia sono 1.938.083. Isono 68.447. Gli attualmentesono 620.166 (-7.632) , i guariti e dimessi 1.249.470 (+23.384). In isolamento domiciliare ci sono 592.018 persone (-7.192). Sono 176.185 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in leggero calo rispetto a ieri, quando erano stati 179.800. Il tasso dità (rapporto-test, compresi quelli ripetuti e di controllo) è del 9,2%, in flessione rispetto al 10% di ieri (-0,8%). Calano di 35 unità – nel saldo giornaliero tra ingressi e ...

