Covid, la Campania torna in zona gialla con Bolzano, Toscana e Valle d'Aosta (Di sabato 19 dicembre 2020) Coronavirus: la Campania torna in zona gialla. Il passaggio a una fascia considerata a minor rischio, in vigore da domenica, riguarda anche Bolzano, la Toscana e la Valle d'Aosta; in... Leggi su ilmattino (Di sabato 19 dicembre 2020) Coronavirus: lain. Il passaggio a una fascia considerata a minor rischio, in vigore da domenica, riguarda anche, lae lad'; in...

Agenzia_Ansa : #Iss, Molise e Veneto con #Rt maggiore di 1, Lombardia a 1. Il valore più basso in Valle d'Aosta e Campania #covid… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? Appalti Covid: più velocità ma meno trasparenza ? Epidemia in Campania: i conti non… - Notiziedi_it : Covid, in Campania adesioni già al 90% per il vaccino. Il Governo: dosi per tutti - Notiziedi_it : Covid, Campania “gialla” per 4 giorni Festività, De Luca: «Noi vieteremo pure spostamenti tra piccoli comuni» - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Iss, Molise e Veneto con #Rt maggiore di 1, Lombardia a 1. Il valore più basso in Valle d'Aosta e Campania #covid #ANSA… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid - La Campania diventa gialla

I dati migliorano, ma non ci si può permettere di abbassare la guardia. Il governatore Vincenzo De Luca rinnova l’appello al senso di responsabilità e annuncia, in omaggio alla linea del rigore, che i ...

Il virus uccide ancora, ottantenne deceduta ad Ariano

AVELLINO- Contagi stabili, quelli che confermano una curva in discesa, anche se il virus circola soprattutto tra i nuclei familiari. Tutti cluster che interessano infatti congiunti di casi positivi, p ...

I dati migliorano, ma non ci si può permettere di abbassare la guardia. Il governatore Vincenzo De Luca rinnova l’appello al senso di responsabilità e annuncia, in omaggio alla linea del rigore, che i ...AVELLINO- Contagi stabili, quelli che confermano una curva in discesa, anche se il virus circola soprattutto tra i nuclei familiari. Tutti cluster che interessano infatti congiunti di casi positivi, p ...