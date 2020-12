Covid, Italia terza al mondo per numero di morti rispetto alla popolazione: Belgio primo, Perù secondo (Di sabato 19 dicembre 2020) L’Italia è il terzo Paese al mondo con il maggior numero di vittime di Covid-19 in rapporto alla popolazione: sono 112 ogni 100mila abitanti secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, che colloca al vertice di questa classifica il Belgio con 161 decessi seguito dal Perù con 115. In termini statistici, è la Repubblica di San Marino il Paese con il maggior numero di morti in base alla popolazione (162 su 100 mila), che tuttavia per il numero esiguo di abitanti conta in tutto 55 decessi. In termini assoluti invece il nostro Paese è quinto al mondo per numero di morti con oltre 67 mila vittime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) L’è il terzo Paese alcon il maggiordi vittime di-19 in rapporto: sono 112 ogni 100mila abitantigli ultimi dati della Johns Hopkins University, che colloca al vertice di questa classifica ilcon 161 decessi seguito dalcon 115. In termini statistici, è la Repubblica di San Marino il Paese con il maggiordiin base(162 su 100 mila), che tuttavia per ilesiguo di abitanti conta in tutto 55 decessi. In termini assoluti invece il nostro Paese è quinto alperdicon oltre 67 mila vittime ...

Ue e Cina accelerano, più vicino l’accordo sugli investimenti

Germania e Francia avrebbero dato luce verde per chiudere entro fine anno. L’ultima concessione di Pechino: ridotti i settori vietati alle imprese straniere ...

