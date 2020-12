Covid, Italia prima al mondo per morti I dati choc Johns Hopkins University (Di sabato 19 dicembre 2020) il triste primato dell'Italia emerge dai dati raccolti della Johns Hopkins University , che monitora costantemente l'andamento della pandemia : 'L 'Italia è il Paese al mondo con la più alta da ogni ... Leggi su leggo (Di sabato 19 dicembre 2020) il tristeto dell'emerge dairaccolti della, che monitora costantemente l'andamento della pandemia : 'L 'è il Paese alcon la più alta da ogni ...

Adnkronos : 'Italia prima al mondo per morti #Covid ogni 100mila abitanti' - reportrai3 : L'Italia potrebbe spendere per i vaccini anti Covid 1,5mld di euro, l'intera Europa oltre 11mld Il costo reale dei… - AnnalisaChirico : Si guarisce in pochi giorni e senza effetti collaterali, come è successo con Trump: la cura a base di monoclonali c… - IodiceC : @robersperanza Italia prima al mondo per morti da Covid in rapporto alla popolazione. Abbi un sussulto di dignità e dimettiti! - stefania_2020 : RT @VittorioSgarbi: Ma come, non eravamo, secondo la narrazione del Governo, “un modello da seguire” nella gestione della pandemia? https:… -