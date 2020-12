Covid, Italia prima al mondo per i morti: ecco i motivi (Di sabato 19 dicembre 2020) Alessandro Nunziati L’Italia è il Paese dove si contano più morti legate a Covid in relazione al numero di abitanti. Si contano infatti 111,23 decessi ogni 100 mila abitanti. Seguono Spagna con 104,39, Regno Unito con 99,59 e Stati Uniti con 94,97. Lo rileva la Johns Hopkins University, ritenuta la fonte più affidabile riguardo i dati della pandemia di coronavirus a livello mondiale. Italia primo Paese per morti ogni 100 mila abitanti: polemica sulla Spagna Tuttavia, riporta il Corriere della Sera, i dati della Spagna sarebbero sbagliati. L’Ine, Istituto nazionale di statistica del Paese iberico, ha ridefinito la portata dell’epidemia parlando di 76 mila morti e non 47 mila, dato ufficiale riconosciuto dal governo. Con questi numeri si raggiungerebbe soglia 160 ... Leggi su improntaunika (Di sabato 19 dicembre 2020) Alessandro Nunziati L’è il Paese dove si contano piùlegate ain relazione al numero di abitanti. Si contano infatti 111,23 decessi ogni 100 mila abitanti. Seguono Spagna con 104,39, Regno Unito con 99,59 e Stati Uniti con 94,97. Lo rileva la Johns Hopkins University, ritenuta la fonte più affidabile riguardo i dati della pandemia di coronavirus a livello mondiale.primo Paese perogni 100 mila abitanti: polemica sulla Spagna Tuttavia, riporta il Corriere della Sera, i dati della Spagna sarebbero sbagliati. L’Ine, Istituto nazionale di statistica del Paese iberico, ha ridefinito la portata dell’epidemia parlando di 76 milae non 47 mila, dato ufficiale riconosciuto dal governo. Con questi numeri si raggiungerebbe soglia 160 ...

