Covid in Italia, altri 553 morti. 16.308 i nuovi positivi (Di sabato 19 dicembre 2020) Sono i 553 i morti di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano 674). Con 16.308 nuovi positivi e 176.185 tamponi effettuati il tasso di positività si attesta al 9,2%, in calo dello 0,8% rispetto a ieri. Calano anche le terapie intensive (- 35 rispetto a ieri) Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Sono i 553 idi coronavirus registrati innelle ultime 24 ore (ieri erano 674). Con 16.308e 176.185 tamponi effettuati il tasso dità si attesta al 9,2%, in calo dello 0,8% rispetto a ieri. Calano anche le terapie intensive (- 35 rispetto a ieri)

Adnkronos : 'Italia prima al mondo per morti #Covid ogni 100mila abitanti' - reportrai3 : L'Italia potrebbe spendere per i vaccini anti Covid 1,5mld di euro, l'intera Europa oltre 11mld Il costo reale dei… - Corriere : Covid, l’Italia è prima al mondo per morti ogni 100 mila abitanti, dice la Johns Hopkin... - peppesava : RT @Ragusanews: Covid, l’Italia è prima al mondo per morti ogni 100 mila abitanti - _heybilliejoe_ : RT @VittorioSgarbi: Ma come, non eravamo, secondo la narrazione del Governo, “un modello da seguire” nella gestione della pandemia? https:… -