Covid, il triste primato dell'Italia: 112,35 morti ogni 100mila abitanti | Gb, isolata nuova variante del virus: circola più velocemente (Di sabato 19 dicembre 2020) In Italia il rischio di una terza ondata esiste : lo ribadisce il commissario straordinario Domenico Arcuri , secondo il quale un nuovo incremento dei casi rischia di compromettere il piano vaccinale. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 dicembre 2020) Inil rischio di una terza ondata esiste : lo ribadisce il commissario straordinario Domenico Arcuri , secondo il quale un nuovo incremento dei casi rischia di compromettere il piano vaccinale. ...

fanpage : Il triste primato dell'Italia. - Agenzia_Italia : Il triste primato dell'Italia per numero di morti Covid rispetto agli abitanti - myrtamerlino : Vedere le piste da sci di fondo e le strade strapiene è pazzesco. Ma le cose sono due: o chiudi e ristori subito o… - Lound_scape : RT @RaiTre: Ci hanno lasciato in tanti nell’arco di questi 12 mesi. Non tutti vittime del #Covid, ma certo, in un anno triste come questo o… - Ignoto2011 : RT @RaiTre: Ci hanno lasciato in tanti nell’arco di questi 12 mesi. Non tutti vittime del #Covid, ma certo, in un anno triste come questo o… -