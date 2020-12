Covid, il rapporto positivi/tamponi scende al 9,2%. I DATI (Di sabato 19 dicembre 2020) Il bollettino del ministero della Salute del 19 dicembre riporta 16.308 nuovi contagi a fronte di 176.185 test giornalieri analizzati. Si registrano 553 vittime in 24 ore. La percentuale dei posti letto Covid occupati (escluse le terapie intensive) è di nuovo sotto la soglia d'allerta del 40%: è al 39% Leggi su tg24.sky (Di sabato 19 dicembre 2020) Il bollettino del ministero della Salute del 19 dicembre riporta 16.308 nuovi contagi a fronte di 176.185 test giornalieri analizzati. Si registrano 553 vittime in 24 ore. La percentuale dei posti lettooccupati (escluse le terapie intensive) è di nuovo sotto la soglia d'allerta del 40%: è al 39%

Tg3web : Un rapporto di Amnesty International denuncia la violazione dei diritti umani nelle Rsa in Italia durante l'emergen… - Adnkronos : #Covid, #Report: 'Dg #Oms fu informato su censura rapporto' - matteorenzi : Col numero più alto di morti da #Covid in UE non va tutto bene. Nonostante dedizione e qualità del personale medico… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Calano i contagi dal virus in Italia, il rapporto casi-tamponi al 9,2% - Rossana86448038 : RT @Rossana86448038: Rapporto Oms scomparso, troppi misteri e segreti. Il governo occulta la verità -

Ultime Notizie dalla rete : Covid rapporto Covid, rapporto Iss: Rt nazionale torna a salire. Sopra 1 in Molise, Veneto e Lombardia. Solo 5 regioni a rischio basso Il Messaggero Coronavirus in Italia: oggi 16.308 nuovi casi e 553 decessi

I dati del ministero della Salute sulla pandemia da Coronavirus in Italia: calano ricoveri (-405) e terapie intensive (-35) ...

Covid: 16.308 positivi, 553 vittime

Sono 16.308 i positivi al tampone per il coronavirus in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 553. Venerdì i positivi erano stati 17.992, i morti 674. In totale i casi da ...

I dati del ministero della Salute sulla pandemia da Coronavirus in Italia: calano ricoveri (-405) e terapie intensive (-35) ...Sono 16.308 i positivi al tampone per il coronavirus in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 553. Venerdì i positivi erano stati 17.992, i morti 674. In totale i casi da ...