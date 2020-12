Covid, il premier israeliano Netanyahu si vaccina in diretta tv (Di sabato 19 dicembre 2020) Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si è vaccinato contro il Covid in diretta tv dall'ospedale Tel Hashomer di Tel Aviv. 'Credo in questo vaccino. Possiamo uscire dalla pandemia insieme. E' un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 dicembre 2020) IlBenjaminsi èto contro ilintv dall'ospedale Tel Hashomer di Tel Aviv. 'Credo in questo vaccino. Possiamo uscire dalla pandemia insieme. E' un ...

petergomezblog : La #Svizzera chiude i locali per un mese e ora i cantoni fermano lo sci. Record di contagi in Germania: 33.777. Pos… - Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT in conferenza stampa sulle misure anti #Covid a #Natale: 'Non mandiamo la polizia a cas… - Agenzia_Ansa : In serata è prevista la conferenza stampa del premier Giuseppe #Conte sulle nuove misure anti #Covid per le feste d… - Marcell78225090 : RT @petergomezblog: La #Svizzera chiude i locali per un mese e ora i cantoni fermano lo sci. Record di contagi in Germania: 33.777. Positiv… - pacaflower : RT @vitcastagna: Il premier Johnson annuncia oggi nuove restrizioni a partire da domani. Il Natale non sarà come previsto. Work in progress… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid premier Covid a Napoli, crescono gli affari degli usurai: appello al premier Conte Il Mattino Macerata si gode l'ultimo weekend 'giallo' prima del Natale tra shopping e controlli (FOTO)

Vie piene di ragazzi e famiglie a passeggio, negozi intentei a servire i clienti ma anche assidui controlli delle Forze dell'Ordine. E' ...

Coronavirus, il nuovo ceppo in Gran Bretagna mette a rischio il vaccino

L'allarme arriva dalla Gran Bretagna: adesso la variante inglese del coronavirus può mettere a rischio anche i vaccini contro il ...

Vie piene di ragazzi e famiglie a passeggio, negozi intentei a servire i clienti ma anche assidui controlli delle Forze dell'Ordine. E' ...L'allarme arriva dalla Gran Bretagna: adesso la variante inglese del coronavirus può mettere a rischio anche i vaccini contro il ...