Covid, i sindaci di Capri e Anacapri contro De Luca: rimaniamo in zona gialla (Di sabato 19 dicembre 2020) commenta ufficio-stampa Con due ordinanze Capri e AnaCapri dispongono che da domenica sull'isola si applichino le norme della fascia gialla, come prevede il ministero della Salute, e non quelle della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 dicembre 2020) commenta ufficio-stampa Con due ordinanzee Anadispongono che da domenica sull'isola si applichino le norme della fascia, come prevede il ministero della Salute, e non quelle della ...

MediasetTgcom24 : Covid, i sindaci di Capri e Anacapri contro De Luca: rimaniamo in zona gialla #capri - pemmece : RT @MediasetTgcom24: Covid, i sindaci di Capri e Anacapri contro De Luca: rimaniamo in zona gialla #capri - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, i sindaci di Capri e Anacapri contro De Luca: rimaniamo in zona gialla #capri - TeresaJordano70 : RT @MediasetTgcom24: Covid, i sindaci di Capri e Anacapri contro De Luca: rimaniamo in zona gialla #capri - jollyroger80 : RT @MediasetTgcom24: Covid, i sindaci di Capri e Anacapri contro De Luca: rimaniamo in zona gialla #capri -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaci Covid:sindaco del Barese, a Natale una sola grande zona caos Agenzia ANSA Covid a San Gavino, i positivi salgono a 31

Non si arresta a San Gavino Monreale l'ondata dei contagi con cinque nuovi casi di Covid-19 che si aggiungono ai precedenti. Lo rimarca il sindaco Carlo Tomasi che aggiorna il quadro della situazione: ...

Coronavirus: ancora tre decessi nell’imolese, unità di crisi per la Cra Venturini

Nella giornata odierna cin Italia rallenta il rapporto tra positivi al Covid e test effettuati che si attesta al 9,2% contro il 10,01% di 24 ore fa. Altri tre decessi nell’Ausl di Imola. Anche oggi si ...

Non si arresta a San Gavino Monreale l'ondata dei contagi con cinque nuovi casi di Covid-19 che si aggiungono ai precedenti. Lo rimarca il sindaco Carlo Tomasi che aggiorna il quadro della situazione: ...Nella giornata odierna cin Italia rallenta il rapporto tra positivi al Covid e test effettuati che si attesta al 9,2% contro il 10,01% di 24 ore fa. Altri tre decessi nell’Ausl di Imola. Anche oggi si ...