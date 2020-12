Covid | Giunta stanzia 150mila euro per ospitare personale sanitario in hotel

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È dila cifra che il lacomunale hato per finanziare l’ospitalità gratuita presso strutture alberghiere delmedico eimpegnato nella lotta al Coivd-19. Le strutture che ospiteranno i sanitari sono 25 per un totale di 150 posti. Ai gestori è garantito un rimborso quantificato forfettariamente in 15giornalieri a persona. “È stato necessario contribuire, ancora una volta, in questa direzione – ha dichiarato l’assessore Eleonora De Majo – in quanto l’emergenza sanitaria da-19 risulta essere ancora in una fase di particolare recrudescenza e coinvolge tutt’ora l’impiego decisivo del. Con questa misura ...