Covid, giorni zona rossa e arancione. Shopping e ristoranti, spostamenti e persone che si possono ricevere: ecco regole e deroghe (Di sabato 19 dicembre 2020) La novità più attesa riguarda la cena della Viglia e il pranzo di Natale, ma anche il (mini) cenone di Capodanno. Superato lo scoglio della parentela, il governo ha deciso di limitare a due gli inviti ...

AnnalisaChirico : Si guarisce in pochi giorni e senza effetti collaterali, come è successo con Trump: la cura a base di monoclonali c… - Agenzia_Ansa : #Natale, dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei… - MediasetTgcom24 : Covid, il decreto di Natale: spostamenti dai parenti anche nei 'giorni rossi' #Coronavirusitalia… - PinoDElia1 : RT @radioalfa: Ok al Decreto su nuova stretta anti-covid, Italia in rosso per 10 giorni dal 24 dicembre al 6 gennaio - luca200177 : RT @Simone75518033: Questa fotografia che ritrae #conte e #DiMaio sorridere e stringere la mano (viva il #COVID19) al generale Haftar dopo… -