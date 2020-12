Covid, follia nelle vie dello shopping: cosa sta succedendo (Di sabato 19 dicembre 2020) Code davanti ai negozi, auto in doppia fila, aperitivi gomito a gomito: è quanto purtroppo sta accadendo in molte città italiane in questo week end pre-natalizio. Nell’ultimo fine settimana di shopping prima delle festività natalizie le principali città italiane – a partire, paradossalmente, da Milano – sono state letteralmente prese d’assalto, con buona pace delle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 19 dicembre 2020) Code davanti ai negozi, auto in doppia fila, aperitivi gomito a gomito: è quanto purtroppo sta accadendo in molte città italiane in questo week end pre-natalizio. Nell’ultimo fine settimana diprima delle festività natalizie le principali città italiane – a partire, paradossalmente, da Milano – sono state letteralmente prese d’assalto, con buona pace delle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

UmbeScara : @vitalbaa La follia è quella di chi non ha ancora capito che gli interventi non possono rispondere alle singole esi… - Giornaleditalia : Covid: Salvini: 'Rosso poi arancione è follia, non ci stanno con la testa' - es_se_ci : RT @selvascura_app: pensiero vivo scordo la #pandemia parlo in silenzio ad alta voce scrivo sana follia paziente spassionato scegliere nel… - ruvesi_it : LA FOLLIA AI TEMPI DEL COVID-19: “SI E’ SUICIDATO”. LUI SMENTISCE: “NON SONO MORTO E GODO DI OTTIMA SALUTE” - FChiusaroli : RT @selvascura_app: pensiero vivo scordo la #pandemia parlo in silenzio ad alta voce scrivo sana follia paziente spassionato scegliere nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid follia LA FOLLIA AI TEMPI DEL COVID-19: "SI E' SUICIDATO". LUI SMENTISCE: "NON SONO MORTO E GODO DI OTTIMA SALUTE" ruvochannel.com Follia da shopping, assembramenti record in tutta Italia

A Roma chiusa via del Corso per far defluire i pedoni, a Milano code sui marciapiedi e metropolitane stracolme ...

Governo Conte peggio del coronavirus: gente infuriata. L’attacco della Casellati e la posizione del Colle

Ascoltate la gente, stamani, 19 dicembre, per strada o in fila all’entrata in qualche negozio: si sente perseguitata più dal governo che dal coronavirus. L’ultimo decreto è una follia di pallini prima ...

A Roma chiusa via del Corso per far defluire i pedoni, a Milano code sui marciapiedi e metropolitane stracolme ...Ascoltate la gente, stamani, 19 dicembre, per strada o in fila all’entrata in qualche negozio: si sente perseguitata più dal governo che dal coronavirus. L’ultimo decreto è una follia di pallini prima ...