Covid e Natale, l'Italia tra il rosso e l'arancione: la rassegna stampa di oggi (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, sabato 19 dicembre, grande protagonista – e non poteva essere altrimenti – è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier, nella serata di ieri, ha illustrato agli italiani le misure adottate per evitare una ulteriore diffusione del Covid nelle settimane di festività natalizie. Dopo un lungo braccio di ferro interno al governo, ecco l'Italia tra zone rosse e arancioni, divieti e deroghe. Per lo sport, invece, riecco il campionato. Ancora senza Ibra.

