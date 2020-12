Covid, De Luca: “Campania in zona arancione fino al 24 dicembre” (Di sabato 19 dicembre 2020) Covid, la Campania resterà in zona arancione fino al 24 dicembre: lo ha annunciato il governatore Vincenzo De Luca Continua ad essere tema caldissimo il Natale ai tempi del Covid. Nella serata di ieri, i vertici del governo sono arrivati ad una conclusione sul nuovo Decreto Legge e il premier Giuseppe Conte ha illustrato tutti i L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 19 dicembre 2020), laresterà inal 24: lo ha annunciato il governatore Vincenzo DeContinua ad essere tema caldissimo il Natale ai tempi del. Nella serata di ieri, i vertici del governo sono arrivati ad una conclusione sul nuovo Decreto Legge e il premier Giuseppe Conte ha illustrato tutti i L'articolo proviene da Inews.it.

infoitinterno : Covid, De Luca: 'Campania resta arancione'. Stop alcolici dalle 11 - sscalcionapoli1 : Campania gialla fino al 24 dicembre, De Luca: 'Non fatevi confondere dai colori, non cambia nulla!' #Covid - SmorfiaDigitale : Covid, De Luca: 'La Campania non cambia colore. Rimane arancione, poi si adottan... - PeriferiamoNews : Covid, De Luca: «La Campania resta arancione, stop agli alcolici dalle 11: ordinanza in arrivo» - bizcommunityit : Covid, De Luca: 'La Campania non cambia colore. Rimane arancione, poi si adottano le misure nazionali' -