Covid, Conte: 'Il 27 dicembre Vaccine day europeo' (Di sabato 19 dicembre 2020) (Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2020 'Il Vaccine Day sarà il 27 dicembre, noi in Italia lo faremo con un primo gruppo di alcuni Paesi europei: è ... Leggi su leggo (Di sabato 19 dicembre 2020) (Agenzia Vista) Roma, 182020 'IlDay sarà il 27, noi in Italia lo faremo con un primo gruppo di alcuni Paesi europei: è ...

fattoquotidiano : Covid, Conte: “Alta mortalità? È ferita aperta. Dipende da tanti fattori, abbiamo soglia anagrafica alta e teniamo… - MassimGiannini : Affondo mediatico di #Renzi, che manda la lettera di preavviso al premier. Audace colpo di #Conte, che risponde vol… - Agenzia_Ansa : In serata è prevista la conferenza stampa del premier Giuseppe #Conte sulle nuove misure anti #Covid per le feste d… - yuripoletto : @riotta Guardi, con tutto il paternalismo che ha caratterizzato la gestione del Covid ci mancava solo il Conte che… - mauroparisi28 : Nella Conferenza stampa del Premier CONTE, con notevole ritardo comunica agli ITALIANI come devono comportarsi nel… -