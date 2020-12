Covid | cancellato il Natale a Londra | scatta il lockdown duro | Johnson | ' Agire contro nuova variante del virus'

(Di sabato 19 dicembre 2020) 'Con il cuore pesante devo annunciare che non possiamo avere ilche avevamo programmato'. Lo ha detto il premier britannico Boris, annunciando nuove restrizioni in seguito alle ...

Johnson: “Necessario agire contro nuova variante Covid” “Sembra che il virus circoli più velocemente a causa di una nuova variante, non ci sono show di una maggiore letalita’ ma sembra che si propaghi ...“Dopo giorni di incertezze e di attesa, finalmente il governo si è degnato di dirci cosa intende fare per le vacanze natalizie, con un decreto che sembra essere una beffa per tutti gli operatori econo ...