Covid | bandiera gialla sull' Italia

(Di sabato 19 dicembre 2020) Da domani l’sarà tutta. O quasi. Abruzzo e Campania, infatti, resteranno le uniche regioni arancioni, la prima a causa dell’ordinanza ministeriale del 13 dicembre (che scadrà solo il 26) e la seconda per volere del presidente, Vincenzo De Luca. Una decisione inaspettata, quest’ultima, che ha scatenato l’ira dei ristoratori di Napoli che sono scesi in strada bloccando il lungomare nel cuore della città partenopea. Ma il provvedimento firmato dal governatore ha fatto storcere il naso anche al sindaco Luigi De Magistris che, dopo aver emanato in giornata un’ordinanza per la chiusura delle strade in caso di assembramenti, è stato costretto a fare marcia indietro revocando il testo. “Abbiamo lavorato tutta la mattina al provvedimento per aiutare la ripresa economica ed evitare il rischio di assembramenti - ha detto -, poi è arrivata ...