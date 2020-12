Covid | Australia | focolaio a Sydney | scatta il lockdown

midaustralia : @DKlemitz @COVID_Australia Hotel quarantine. - FALLINGVX : cose accadute nel 2020: possibile 3 guerra mondiale australia incendiata covid muore kobe bryant muore george flo… - lacittanews : Fuochi d’artificio, per festeggiare il 2020. Abbiamo dato il benvenuto al nuovo anno senza sapere cosa ci aspettava… - aussieavidread : @newsnewsyesyes @COVID_Australia Hotel quarantine - Luciana12827144 : RT @andiamoviaora: ??Venerdì l'Australia ha abbandonato lo sviluppo di un vaccino COVID-19 sviluppato a livello nazionale dopo che diversi p… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Australia

Agenzia ANSA

Questa apparente assenza di influenza non è quasi certamente solo un colpo di fortuna. Non è nemmeno il risultato di un insabbiamento in cui le autorità contano i casi di influenza come casi di Covid- ...Il Paese viaggia a un ritmo di crescita record. Merito di misure restrittive all'inizio del contagio e di un sistema produttivo che ha approfittato dei ...