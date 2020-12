Covid | allarme britannico | scoperto nuovo ceppo del virus Circola più velocemente

(Di sabato 19 dicembre 2020) Il Regno Unito ha identificato una nuova variante di-19 e si ritiene che ilpossa girare più rapidamente. I dati emergono dai tassi di incidenza in rapido aumento nel Sud-Est dell’Inghilterra. Informata l’Organizzazione mondiale della Sanità, il Chief Medical Officer del Paese, Chris Whitty, ha precisato in una nota ufficiale diffusa oggi L'articolo NewNotizie.it.

Allarme da Londra per una nuova variante del SarsCov2. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato un duro lockdown per la capitale inglese che è stato giustificato in ...Tra i personaggi dello spettacolo ad aver contratto il Covid-19 c'è anche Eva Herzigova ... I campanelli d'allarme sono stati spossatezza ed eccessivo affaticamento anche nel compiere le azioni ...