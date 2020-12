Covid-19, la Campania resta arancione: le limitazioni (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Unità di Crisi, riunita questa mattina, conferma per la Campania le limitazioni già in vigore con la “zona arancione”. Nell’ordinanza in preparazione, e che sarà firmata entro oggi dal Presidente Vincenzo De Luca, saranno previste le seguenti misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Per le attività di ristorazione sono previsti i ristori stabiliti a livello nazionale. Con efficacia dal 20 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020: Confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali – ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. “zona arancione”) – nonché regionali (Ordinanza n. 96 del 10 dicembre 2020 su controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Unità di Crisi, riunita questa mattina, conferma per lalegià in vigore con la “zona”. Nell’ordinanza in preparazione, e che sarà firmata entro oggi dal Presidente Vincenzo De Luca, saranno previste le seguenti misure di prevenzione e contenimento del contagio da-19. Per le attività di ristorazione sono previsti i ristori stabiliti a livello nazionale. Con efficacia dal 20 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020: Confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali – ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. “zona”) – nonché regionali (Ordinanza n. 96 del 10 dicembre 2020 su controlli degli arrivi ealla mobilità sul territorio ...

Agenzia_Ansa : #Iss, Molise e Veneto con #Rt maggiore di 1, Lombardia a 1. Il valore più basso in Valle d'Aosta e Campania #covid… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? Appalti Covid: più velocità ma meno trasparenza ? Epidemia in Campania: i conti non… - samm28461645 : Ma stiamo scherzando? #Covid_19 #congiuntifuoriregione #campania #DeLuca #Napoli - rep_napoli : Covid: De Luca, la Campania non cambia colore 'Rimane arancione, poi si adottano le misure nazionali' - SteAlbamonte : +++ #DeLuca: La #Campania non cambia colore, rimane come è adesso: #zonaarancione. Fino al 24 dicembre, poi si adot… -