Covid-19, in Italia 17.992 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di sabato 19 dicembre 2020) Nel bollettino del ministero della Salute del 18 dicembre sono 179.800 i tamponi analizzati in un giorno nel nostro Paese. Registrati altri 674 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati è al 10%. Secondo il report settimanale di monitoraggio del ministero della Salute e dell'Iss l'Rt a livello nazionale è a 0.86, in salita rispetto allo 0.82 della settimana precedente. Ecco la situazione da Nord a Sud Leggi su tg24.sky (Di sabato 19 dicembre 2020) Nel bollettino del ministero della Salute del 18 dicembre sono 179.800 i tamponi analizzati in un giorno nel nostro Paese. Registrati altri 674 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati è al 10%. Secondo il report settimanale di monitoraggio del ministero della Salute e dell'Iss l'Rt a livello nazionale è a 0.86, in salita rispetto allo 0.82 della settimana precedente. Ecco la situazione da Nord a Sud

